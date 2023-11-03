В России запатентовали детали нового электромобиля

В России появились первые подробности о новом перспективном электромобиле, разрабатываемом концерном «Алмаз-Антей».

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Компания Drive-IT, частично принадлежащая концерну «Алмаз-Антей», подала заявку на патент на переднюю панель салона для будущего двухместного электрокара L-Type. Эта панель включает в себя цельноформованные верхнюю и нижнюю части, имеет простую архитектуру и цифровую приборную панель, пишет SPEEDME.RU.

Следует напомнить, что L-Type будет классифицироваться как тяжелый квадрицикл в категории L7e. Официальная презентация прототипа была изначально запланирована на конец мая, но была перенесена на более поздний срок.