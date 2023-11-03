В России запатентовали детали нового электромобиля
В России появились первые подробности о новом перспективном электромобиле, разрабатываемом концерном «Алмаз-Антей».
Компания Drive-IT, частично принадлежащая концерну «Алмаз-Антей», подала заявку на патент на переднюю панель салона для будущего двухместного электрокара L-Type. Эта панель включает в себя цельноформованные верхнюю и нижнюю части, имеет простую архитектуру и цифровую приборную панель, пишет SPEEDME.RU.
Следует напомнить, что L-Type будет классифицироваться как тяжелый квадрицикл в категории L7e. Официальная презентация прототипа была изначально запланирована на конец мая, но была перенесена на более поздний срок.
Обещанный запас хода составит примерно 183 километра при стоимости около 800 тысяч рублей. Годовая производственная мощность будет составлять несколько тысяч экземпляров.