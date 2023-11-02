Более 2 млн владельцев Toyota RAV4 оказались в опасности

Toyota объявила об отзыве свыше 2 млн кроссоверов RAV4 из-за потенциального риска возгорания.

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В среду филиал Toyota Motor North America объявил о масштабном отзыве около 1,85 миллиона автомобилей RAV4 в США, а также примерно 306 тысяч машин в Канаде и Мексике, вследствие проблем, связанных с 12-вольтовыми батареями. Этот отзыв затрагивает определенные компактные кроссоверы RAV4 модельных лет с 2013 по 2018.

Информация, полученная изданием SPEEDME.RU, указывает на то, что при замене аккумуляторной батареи она может быть недостаточно надежно закреплена на посадочном месте, и при постоянных вибрациях положительный провод может контактировать с корпусом крепления, что в итоге может вызвать короткое замыкание.