Более 2 млн владельцев Toyota RAV4 оказались в опасности

Более 2 млн владельцев этого японского кроссовера оказались в опасности
Toyota объявила об отзыве свыше 2 млн кроссоверов RAV4 из-за потенциального риска возгорания.
В среду филиал Toyota Motor North America объявил о масштабном отзыве около 1,85 миллиона автомобилей RAV4 в США, а также примерно 306 тысяч машин в Канаде и Мексике, вследствие проблем, связанных с 12-вольтовыми батареями. Этот отзыв затрагивает определенные компактные кроссоверы RAV4 модельных лет с 2013 по 2018.
Информация, полученная изданием SPEEDME.RU, указывает на то, что при замене аккумуляторной батареи она может быть недостаточно надежно закреплена на посадочном месте, и при постоянных вибрациях положительный провод может контактировать с корпусом крепления, что в итоге может вызвать короткое замыкание.
Однако представитель компании отказался комментировать, знает ли автопроизводитель о случаях травм, аварий, смертей или пожаров, связанных с этой проблемой. Для устранения данной проблемы авторизованные дилеры проведут замену прижимного зажима аккумулятора, лотка и крышки положительной клеммы на более надежные компоненты.