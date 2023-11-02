Мишустин заявил о расширении программы льготного автокредитования

В 2024-2026 годах на программу льготного автокредитования будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Механизм поддержки отечественных автопроизводителей позволяет получить скидку в размере до 25% стоимости машины определенным категориям граждан, среди них - медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семей.

Теперь воспользоваться льготным предложением смогут также люди с ограничениями по здоровью, сообщил Мишустин о расширении программы. А при покупке российских электромобилей скидка увеличится до 35%, но будет составлять не более 925 тысяч рублей.