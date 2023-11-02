За 9 месяцев в РФ по параллельному импорту ввезли более 100 тыс. автомашин

По данным «Автостат Инфо», за три квартала в России было зарегистрировано 102 395 ед. ТС (легковые авто, LCV, пикапы), ввезенные по параллельному импорту. Аналитики отмечают, что это 13% от всего объема ТС, зарегистрированных в стране за отчетный период (784 143 ед.).

Марочный состав таких регистраций остается относительно стабильным. В сентябре лидерство среди брендов по количеству регистраций авто, ввезенных по параллельному импорту сохранила Toyota — 2273 ед., что несколько ниже августовского значения (2498 ед.). Второе место у Kia — 1541 ед. в сентябре против 2113 ед. в августе. Третье место досталось Hyundai: было зарегистрировано 1426 машин этого бренда, ввезенных по параллельному импорту, против 1898 ед. в августе. У BMW четвертый результат в этом рейтинге — 839 ед. против 976 авто в августе. Замыкает топ-5 бренд Mitsubishi с сентябрьским показателем в размере 673 ед. авто (против 720 шт. в августе). К первой пятерке брендов в сентябре в плотную подобрался китайских бренд Zeekr — 646 авто, из которых 528 ед. электромобилей Zeekr 001.