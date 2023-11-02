Rolls-Royce с пробегом 4 км продают в Новосибирске почти за 50 млн рублей

Люксовые автомобили появились в продаже в Новосибирске, на одном из популярных сайтов объявлений стоимость некоторых из них достигает 50 млн рублей.

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В частности, речь идет о таких марках, как Lamborghini, Porsche и Ferrari.

За автомобиль Lamborghini Urus 2021 года выпуска с пробегом в 53 тысячи км владелец просит 26,4 млн рублей, а Porsche Cayman GT4 2023 года выпуска с пробегом 100 км продается за 26,5 млн рублей. Продавец утверждает, что такие премиальные автомобили имеют спрос по всей России.

За новый Cadillac Escalade-V 2023 года с пробегом в 100 км владелец хочет выручить 33,6 млн рублей. Причем покупатель может выбрать, из какой страны ему доставят автомобиль — из ОАЭ, США или Кореи.

Bentley Bentayga 2023 года от британского производителя Bentley Motors с пробегом всего 25 км оценили в 38 млн рублей. А итальянский Lamborghini Huracan 2023 года с пробегом в 450 км продают за 40 млн рублей.

Люксовый Ferrari Roma 2022 года с пробегом в 10 тысяч км жителям Новосибирска предлагают купить за 45 млн рублей. У автомобиля спортивный кузов и шикарный салон ярко-красного цвета. Отмечается, что эта машина доступна только под заказ.