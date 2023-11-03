Россия и Белоруссия взаимно признали автомобильные штрафы

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании автомобильных штрафов. Договор о ратификации соглашения подписал Владимир Путин. Это означает, что водитель на российских номерах, совершивший нарушение на дорогах Белоруссии, получит штраф от Минска в белорусских рублях — и наоборот.

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Доход от взимания штрафов пойдет в бюджет той страны, гражданином которой является нарушитель. Скорее всего, подразумевается, что из Белоруссии в Россию и наоборот такого водителя не пустят, если у него есть неоплаченные штрафы.

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Постановление надо расширять и на другие сопредельные страны, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

— Соглашение готовилось давно, проработка заняла не один год, механика понятна, штрафовать будут с помощью камер фотовидеофиксации, выставлять штрафы в национальных валютах, будет использоваться актуальный валютный курс ЦБ, деньги будут переводиться из страны в страну. Очень правильно, потому что на российских дорогах растет аварийность и смертность с иностранными водителями и иностранными автомобилями. Прежде всего это выходцы из стран Средней Азии, но и из Белоруссии, Армении тоже. И то, что граждане Белоруссии теперь будут в российском правовом поле, очень хорошо. С другой стороны, необходимо продолжать расширять такое сотрудничество с МВД, потому что напрашивается аналогичное соглашение с Республикой Армения.

— В Белоруссии нет нештрафуемого порога 20 километров в час, ДПС останавливает прямо на дороге.

— Там не в полной мере совпадают Кодексы об административных правонарушениях, разные составы, и здесь должны работать инструменты Союзного государства, чтобы гармонизировалось законодательство, в том числе штрафы, и жителям Белоруссии совсем не понравится, если законодательство будет списано с российской системы, потому что в России система гораздо более жесткая местами, впрочем, местами более жесткая система в Белоруссии, что касается того же нештрафуемого порога. Россия не готова к снижению нештрафуемого порога, у нас совершенно безжалостные штрафы за парковку, которые мало стыкуются с белорусскими, в Белоруссии более жесткие штрафы в нарушении скоростного режима.