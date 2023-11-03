Acura обновила седан TLX

Компания Acura слегка обновила седан TLX. Он получил безрамочную решетку радиатора, новые колеса и расширенный перечень стандартного оборудования. На TLX A-Spec вдобавок улучшили шумоизоляцию, а топовому TLX Type S перенастроили ездовой режим Sport+. В палитре кузовных красок — два новых колера. Это Urban Gray Pearl и дебютировавший на кроссовере MDX «металлик» Liquid Carbon.

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Седан Acura TLX второго поколения пережил легкое обновление, в рамках которого ему расширили список стандартного оснащения и локально пересмотрели дизайн. Главный визуальный маркер машин 2024 модельного года — решетка радиатора без видимой рамки, как у прототипа Acura Type S Concept. Её рисунок зависит от версии. Например у TLX Type S это сетка из ромбовидных ячеек с тонкими стенками, улучшающая ток воздуха к двигателю.

Acura

Обычные TLX, в том числе TLX A-Spec, идут с 19-дюймовыми колесами. Но для TLX Type S предлагают 20-дюймовые. На выбор доступны Berlina Black с двойными спицами либо роскошные диски медного цвета от TLX Type S PMC Edition. Также рестайлинговому седану отрядили два новых колера: Urban Gray Pearl можно заказать для TLX A-Spec и TLX Type S; Liquid Carbon Metallic, который дебютировал на кроссовере MDX, — для TLX с пакетом Technology.

Acura

Стандартное оснащение модели отныне включает отделку сидений кожей Milano, аудиосистему ELS Studio, интерьерную подсветку Iconic Drive, беспроводную зарядку и дистанционный запуск двигателя. Диагональ дисплея медиасистемы увеличена с 10,2 до 12,3 дюйма, плюс штатно стоит настраиваемая «приборка» Precision Cockpit с новой визуализацией режима Sport+ в TLX Type S. Заметно улучшена шумоизоляция в TLX A-Spec. Не только за счет добавления поглощающих звуков материалов, но и благодаря акустическим стеклам в передних дверях.

Acura

Из-за увеличения углов обзора передней камеры и миллиметрового радара электроника в TLX лучше распознает других участников движения, разметку и границы дороги. Контролю слепых зон BSI увеличили рабочее расстояние, и теперь система видит помеху на удалении до 25 метров. Наконец, штатной для всех TLX стал функция напоминания о непристёгнутых ремнях сзади с аудиовизуальным уведомлением.