Liberty Walk показала эффектный widebody-обвес для купе Nissan Z

Японская компания Liberty Walk с момента своего основания в 2008 году является постоянным участником американского тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе, одна из новинок этого года — шикарный widebody-обвес для купе Nissan Z.

© Liberty Walk

В этом году выставка SEMA открылась в канун Хэллоуина, в связи с чем многие её участники оформили свои экспонаты в традиционной для этого праздника оранжево-чёрной гамме. Японское ателье Liberty Walk специализируется на изготовлении агрессивных widebody-китов, прекрасно сочетающихся со всевозможными стэнс-проектами (это когда колёса враскоряку, а кузов практически лежит на земле), — раздавшийся в стороны Nissan Z с тыквенным окрасом в обвесе Liberty Walk выглядит особенно эффектно.

В состав обвеса входят новый передний бампер с широкой чёрной секцией и развитым сплиттером, новый задний бампер с диффузором, новый капот с двумя рядами вентиляционных отверстий, расширители колёсных арок и широкий задний спойлер типа утиный хвостик. Весь комплект, изготовленный из стеклопластика, стоит 9328 долларов, а всё то же самое, но с углепластиковыми капотом и сплиттером — 11 583 доллара.

Liberty Walk

Понятно, что под такой widebody-обвес нужны другие доработки — расширенная колея, так называемые койловеры (регулируемые амортизационные стойки) и специальные диски и шины, если речь идёт о стэнс-проекте, какой показан на демонстрационных картинках. Liberty Walk вдобавок оснастила демо-машину толстыми хромированными выхлопными патрубками, декоративными наклейками и чёрными винтажными зеркалами, а в салон установила укороченные ковши Bride.

Для тех, кто не желает заморачиваться с серьёзным тюнингом и хочет просто немного освежить внешность своего Nissan Z, Liberty Walk предлагает этот же стеклопластиковый комплект без расширителей колёсных арок — он стоит 6578 долларов, с углепластиковыми деталями — 8833 доллара. Для справки скажем, что Nissan Z со стандартным 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 (405 л.с., 475 Нм) стоит в США от 42 210 долларов, версия Nismo с доработанным шасси и форсированным двигателем (426 л.с., 520 Нм) — от 64 990 долларов.