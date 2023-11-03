Subaru пообещала показать новый кроссовер, возможно, это Forester

Премьера таинственной модели японской марки пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в середине текущего месяца.

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Компания Subaru запаслась новинками, которых хватило на несколько относительно недавних мероприятий. Так, в июле в рамках фестиваля Subiefest в Калифорнии был представлен BRZ tS, а в начале октября на аналогичном мероприятии во Флориде дебютировал «заряженный» седан WRX TR. Кроме того, японская компания привезла несколько экспонатов на Japan Mobility Show: речь идёт о концептуальной двухдверке Sport Mobility, а также о лимитированной версии кроссовера Forester Special Edition. Теперь японский производитель анонсировал ещё одну новинку.

Пока что в американском подразделении Subaru не назвали имени грядущей модели, в анонсе лишь сказано, что к дебюту готовится «совершенно новый, полностью переработанный» автомобиль бренда. Вероятно, новинка будет в сегменте SUV. Известно, что мировая премьера автомобиля Subaru пройдёт в рамках автосалона в Лос-Анджелесе через пару недель, 16 ноября.

Тизер новинки Subaru

В компании пока практически ничего не рассказали про грядущий SUV, кроме того, что он получит новые технологии и повышенную безопасность. Subaru сопроводила анонс единственным мало информативным тизером: на снимке виден колёсный диск с эмблемой бренда, а также часть кузова будущей новинки.

Актуальная линейка кроссоверов Subaru включается в себя Ascent, Crosstrek, Forester, Outback и Solterra. Очевидно, анонс не мог касаться «зелёного» паркетника, так как он дебютировал в ноябре 2021-го, а его продажи стартовали в середине прошлого года. При этом, несмотря на небольшой срок нахождения на рынке недавно был представлен обновлённый кроссовер Subaru Solterra.

Тизер новинки Subaru

Можно предположить, что за тизером не прячется Subaru Crosstrek, ведь мировая премьера этой модели третьего поколения прошла относительно недавно, в сентябре прошлого года в Японии. По тем же причинам можно исключить Outback: рестайлинговый кросс-универсал для североамериканского рынка был представлен весной 2022-го.

Остались Subaru Ascent, который прошёл через процедуру фэйслифтинга в июне прошлого года, а также Forester. Кроссовер пятого поколения дебютировал в 2018 году, а рестайлинг он пережил в 2021-м. В конце минувшего лета стало известно, какие изменения получил SUV 2024 модельного года. Не исключено, что за «полуразмытым» снимком скрывается новый «Лесник», серийная версия которого может появиться в 2025 году. В этом случае на автосалон в Лос-Анджелесе могут привезти предсерийный прототип будущего Forester.