В России выросли продажи новых легковых машин

Российский авторынок в октябре продолжил обновлять постсанкционные максимумы - за прошлый месяц россияне приобрели 112,2 тыс. легковых автомобилей - это в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Таким образом, объем реализации новых машин в нашей стране третий месяц подряд превышает 100-тысячную отметку и стал рекордным начиная с января 2022-го. Стоит отметить, что восстановлению российского авторынка не помешали ни продолжающееся ослабление рубля и повышение ключевой ставки до 15%, ни ограничения на параллельный импорт иномарок, которые вступили в силу с 1 октября.

По мнению генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, продажи октября - это, скорее, результат инерции от динамики последних месяцев, чем реальное отражение спроса. Повышение утильсбора и ослабление рубля привели к росту цен на автомобили и в последние недели рынок начал ощущать эффект от этого. В ноябре рынок будет искать баланс спроса и предложения.

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"С одной стороны, поднятие ключевой ставки до 15% может повлиять на выбор потребителей в пользу депозитов вместо кредитов в ноябре. С другой стороны, укрепление рубля создает возможность производителям для запуска стимулирующих программ с целью поддержания спроса. То есть ноябрь может оказаться удачным для всех, кто хочет купить автомобиль с выгодой для себя", - констатирует "РГ" эксперт.

В свою очередь, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский рассчитывает на серию поддержек со стороны производителей - всем надо закрывать год с максимально возможным результатом. Основным драйвером будет поддержка трейд-ин, а также на более длительного гарантийное обслуживание - это то, что имеет небольшую себестоимость и в моменте может дать результат. А вот с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов - это удобное время для таких шагов.