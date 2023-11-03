Техобслуживание авто у официальных дилеров подорожало

Техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров за последние полтора года подорожало на 30-100%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

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Как отметил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов, с начала прошлого года ощутимо выросла стоимость запчастей и расходников. На это оказал влияние курс валют, вместе с которым изменились закупочные цены. Также к подорожанию привело и усложнение логистики при ввозе запчастей. В результате серьезно выросли цены на кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла.

«Из-за этого цена на обслуживание автомобиля выросла вдвое. Дальнейшие подорожания также не исключены, — отметил директор послепродажного обслуживания дилера «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашев.

При этом дилеры продолжают соблюдать гарантийные обязательства. Часть запчастей у них есть в наличии, однако при их отсутствии ремонт может затянуться на срок от двух недель до полугода.