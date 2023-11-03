Эрдоган подарит Токаеву турецкий электрокар TOGG

Отмечается, что ранее Эрдоган уже подарил TOGG президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву , а также лидерам Туркмении и Узбекистана Сердару Бердымухамедову и Шавкату Мирзиееву .

Турецкий электрокар запустили в производство 30 октября 2022 года. Уже весной 2023 года он поступил в продажу. Стоимость TOGG на рынке варьируется от $48,5 тыс. до $63,9 тыс. Генеральный директор компании Togg Гюрджан Каракаш заявил, что годовой объем производства составит 100 тыс. автомобилей, впоследствии этот показатель можно увеличить до 175 тыс. Экспорт в Германию, Францию и другие страны Европы планируют начать в 2025 году.