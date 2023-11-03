Lada Vesta Sportline: стартовали продажи в России

Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж Lada Vesta Sportline. Впервые новый автомобиль Lada выводится на рынок в том числе через онлайн-инструмент покупки.

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В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступит седан Vesta Sportline (рекомендованная розничная цена от 2 175 900 рублей), позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

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Первая партия седанов Lada Vesta Sportline будет доступна для покупки только в рамках акции "Покупай в Тольятти" и у специализированного спортивного дилерского центра Lada Sport в Санкт-Петербурге.

Также онлайн-витрину покупки по гарантированной РРЦ пополнили автомобили Lada Vesta в комплектации Life стоимостью 1 591 900 рублей.

Напомним, Vesta Sportline получила 1,6-литровый двигатель (118 л.с.) и перенастроенную подвеску. Новинку предложат в кузовах "седан" и "универсал". Время разгона с 0 до 100 км/ч - 10,9-11,0 секунд.

Vesta Sportline расширяет модельную гамму спортивных Lada, дополняя более бюджетную Granta Sport (вышла в продажу в сентябре) и еще более форсированную Vesta Sport (эта модель ожидается в будущем).

Vesta Sportline выделяется заниженным силуэтом и широкими колесами на оригинальных дисках, аэродинамическим обвесом, новым рельефом бамперов, двумя хромированными насадками выхлопа и, конечно, классической красной линией на бамперах.

Испытания в аэродинамической трубе подтвердили эффективность обвеса и оптимальное распределение подъемной силы по осям. У седана подъемная сила снижена на 61%, у SW - на 28%.

Для более контрастного восприятия крыша и корпуса зеркал Vesta Sportline окрашиваются в черный глянец. Кроме того, предусмотрена особая версия Black: в черный цвет окрашиваются молдинги переднего бампера, накладки радиаторной решётки, диски колес, название модели и надпись Lada на крышке багажника, а на седане - и крышка багажника со спойлером.

Внутри - контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. В комплектацию машины также входят мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с онлайн сервисами "Яндекс", цифровая комбинация приборов с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, обогрев лобового стекла, задний парктроник.