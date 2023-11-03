Названы самые популярные автомобили стоимостью до 2 млн рублей

Самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для покупки и продажи машин «СберАвто».

Больше всего за январь-сентябрь 2023 года россияне купили на платформе автомобилей марки Lada — 11% от числа всех машин с ценой до 2 млн рублей. Второе место занял бренд Kia с 9% покупок, третье — Hyundai с 8% покупок. Далее расположились Toyota (7%) и Nissan (6%).

В пятерке самых популярных у россиян моделей оказались Lada Granta (12%), Kia Rio (7%), Hyundai Solaris (7%), Lada Vesta (5%) и Kia Ceed (3%). При этом наиболее востребованными автомобилями стоимостью до 1 млн рублей оказались Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.