Состоялась премьера Skoda Superb нового поколения

Представлен Skoda Superb в четвертом поколении. Модель преобразилась снаружи и внутри, а по части техники ее унифицировали с Volkswagen Passat. Принципиальных нововведений два: во-первых, для Superb за доплату стала доступна адаптивная подвеска, а во-вторых, в гамме впервые появился «мягкий гибрид». Кроме того, производство Superb перенесли из Чехии в Словакию — отныне модель будут собирать на том же заводе, что и Пассат. В Европе продажи новинки начнутся весной 2024 года.

© Skoda

«Четвертый» Superb построен на модульной платформе MQB Evo. Если сравнивать новую модель с предшественником, то она вытянулась в длину, стала незначительно выше, но уже, а расстояние между осями осталось прежним. Увеличился объем багажника: у лифтбека он составляет 645 литров (+20 литров), у универсала — 690 литров (+30 литров). Просторнее стал и салон: появилось больше пространства над головами водителя и пассажиров.

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В Skoda отмечают, что все кузовные панели у Superb новые, а из-за большего угла наклона лобового стекла улучшилась аэродинамика: коэффициент аэродинамического сопротивления снижен на 10-15 процентов и составляет 0,23 у лифтбека и 0,25 у универсала. Отличить модель четвертого поколения от третьего можно по новой оптике, модернизированной радиаторной решетке и чуть другим бамперам.

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Салон выглядит современнее: уже в базовой комплектации у Superb цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов и экран мультимедийной системы на 10 либо 13 дюймов (в зависимости от уровня исполнения), заявлен и проекционный дисплей. Переключатель коробки передач «переехал» на рулевую колонку, а над центральным тоннелем появились физические «шайбы» Smart Dials со встроенными экранчиками. Для Сombi-версии предложен электропривод багажной шторки.

Моторная гамма представлена тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1,5 до двух литров мощностью 150, 204 и 265 лошадиных сил и двухлитровыми дизелями на 150 и 193 силы. Базовый бензиновый двигатель дополнен 48-вольтовым стартер-генератором — «мягкогибридная» версия предложена для Superb впервые. Коробка передач — семиступенчатый «робот» DSG. Полный привод положен только самым мощным модификациям.