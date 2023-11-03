Расширен список Lada, которые можно купить по заводской цене

Компания АвтоВАЗ расширила список моделей, которые можно купить по заводской цене. Без наценок дилеров теперь продается не только Lada Granta, но и Lada Vesta в двух исполнениях: Life стоимостью 1 620 800 рублей и Sportline за 2 175 900 рублей.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Ранее в АвтоВАЗе рассказали "РГ" о первых итогах программы онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. По результатам пилотного запуска проект показал крайне высокую эффективность - конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту.

28 сентября АвтоВАЗ запустил новую программу онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. Нововведение позволяет сэкономить при до 40 тысяч рублей, а оформление сделки происходит на официальном сайте производителя.

Правда, приобрести машину нужно обязательно в кредит, внеся предоплату в размере 10 тысяч рублей, а купленный онлайн автомобиль можно будет забрать в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

В самой компании называют этот проект "беспрецедентным", а также добавляют, что новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины Lada.

Что касается Vesta Sportline, то автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составила 118 л.с. Этот же мотор ставится и на Granta Sport. В качестве трансмиссии инженеры использовали отечественную "механику", которая заменила коробку передач производства Renault.