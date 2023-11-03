Новый электромобиль Audi не добрался до РФ, но появился в Казахстане

Компания Audi Centre Almaty представила новый электромобиль Audi Q8 e-tron для рынка Казахстана.

В прошлом году компания Audi модернизировала и переименовала свой первый серийный электромобиль. Теперь кроссовер называется не E-tron, а Q8 e-tron. С российского рынка марка ушла, и официальных поставок новинки сюда не будет, зато теперь Audi Q8 e-tron вышел на рынок Казахстана.

Wroom.ru

У модели усовершенствовали двигатель задней оси: он развивает больший крутящий момент и при этом потребляет меньше энергии. Запас хода на одной зарядке теперь составляет 580–600 км в зависимости от исполнения.

Уже в стандартной электромобиль оснащён пневмоподвеской, позволяющей принудительно менять высоту кузова над дорогой. За доплату для Audi Q8 e-tron можно заказать матричные светодиодные фары, четырёхзонный климат-контроль, сиденья с функцией массажа.

Wroom.ru

Новинка заряжается от зарядной станции переменного тока или от настенной зарядки. Благодаря станциям быстрой зарядки мощностью до 170 кВт восполнение заряда с 10 до 80% занимает приблизительно полчаса.