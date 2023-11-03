Китайский аналог Hummer планируют официально продавать в России

Автопроизводитель Dongfeng планирует представить на рынке России новую модель. Внедорожник M-Hero дебютирует в ближайшее время.

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На рынке России появится аналог внедорожного Hummer. Модель Dongfeng M-Hero уже проходит сертификацию. Это говорит о том, что в ближайшее время внедорожники начнут поставлять в дилерские центры. В Китае модель носит другое название - Mengshi. Ее официальная презентация состоялась летом текущего года.

Одна из особенностей нового M-Hero - дизайн в армейском стиле. В салоне на передней панели разместили 3 цифровых дисплея. В отделке используется качественная экокожа, металл и дерево. Габариты кузова автомобиля следующие - 4987х2080х1935 мм, а колесная база составляет 2950 мм. Полный вес транспорта равен 3293 кг.

В Китае базовая версия внедорожника предлагается с гибридной силовой установкой. Общая производительность составляет 816 л.с. В комплектации заявлена аккумуляторная батарея емкостью 66 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода на полном заряде до 1026 км по циклу CLTC.

В топовом исполнении автомобиль предлагается с 4 электромоторами, которые установлены в передней и задней части. Общая отдача установки составляет 1088 л.с. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться с места до отметки 100 км/час за 4.2 секунды. В оснащении предусматривается аккумулятор емкостью 142.7 кВт-ч, который обеспечивает запас хода в 505 км.