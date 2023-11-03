В ноябрьские праздники вернуть машину со штрафстоянки поможет МАДИ

Спецстоянки Москвы работают без выходных. Автовладельцы, чьи автомобили будут эвакуированы в период празднования дня народного единства с 4 по 6 ноября, смогут вернуть свои авто в пунктах МАДИ.

Спецстоянки работают без выходных и расположены они на проезде Одоевского, 3, проезде Энтузиастов,3, улице Вагоноремонтной, 4А, а также проезде Дубовой Рощи, 7А. Первые три стоянки работают круглосуточно, а четвертая с 10:00 до 20:00.