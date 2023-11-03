Audi показала «прощальный» родстер TT

Audi прощается с ТТ выпуском лимитированного родстера. В феврале 2023 года ингольштадтская марка заявила о прекращении выпуска культового спорткара, не назначив преемника. С тех пор Audi представила несколько лимитированных «прощальных» версий для разных рынков. Теперь настала очередь Северной Америки. Ей достался стильный TT Roadster Final Edition в историческом зеленом оттенке и с тиражом в 50 единиц, который сделает модель особо желанной среди коллекционеров.

© Audi

Кузов TT Roadster Final Edition выкрашен в зеленый цвет Audi Exclusive Goodwood Green Pearl, который предлагался за доплату для TT первого поколения. Крыше в сером оттенке вторят вставки в бамперах и 20-дюймовые колесные диски.

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

Audi

В основе спецверсии — TT S Line, но большую часть значков с указанием комплектации с кузова и интерьера убрали. В салоне применено углеродное волокно, сиденья обиты натуральной кожей Palomino Brown, которая, как указывают дизайнеры, отсылает к креслам оригинального спорткара.

В движение Roadster Final Edition приводит двухлитровая «турбочетверка», выдающая 231 лошадиную силу, пару которой составляет семидиапазонная коробка с двойным сцеплением. С места до 97 километров (60 миль) в час автомобиль разгоняется за 5,5 секунды. Привод по умолчанию полный.