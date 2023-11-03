Полиция США бесплатно раздает трекеры Apple из-за волны угонов

В США начали бесплатно раздавать метки Apple из-за частых угонов. В Вашингтоне, округ Колумбия, резко выросло количество краж автомобилей. Полиция справляется с трудом, а потому власти решили прибегнуть к устройствам, которые хоть и не предотвратят угоны, но значительно облегчат поиск пропавших машин. Жителям будут бесплатно раздавать трекеры AirTag, но перед этим они должны доказать, что живут в популярном у воров районе.

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Устройства будут раздавать жителям на специальных мероприятиях в течение ближайших трех месяцев. Сколько именно девайсов припасено, неизвестно. Получить Apple AirTag смогут только автовладельцы из криминальных районов Вашингтона и окрестностей, которые власти включили в список.

Получив бесплатный AirTag, граждане смогут зарегистрировать его на своем смартфоне и прикрепить к автомобилю. Полиция заверяет, что постоянного доступа к данным о передвижении машины у нее не будет: его сможет предоставить только владелец в случае опасности.

По словам ио начальника полиции Вашингтона Памелы Смит, один AirTag не только позволит отследить конкретный автомобиль, но и поможет предотвратить дальнейшие кражи. Угонщики часто не ограничиваются одной машиной, отметила она.

Примечательно, что в США к этому способу борьбы с угонами обращаются не впервые. В апреле метки Apple начали раздавать жителям Нью-Йорка: горожане получили 500 устройств стоимостью по 30 долларов (2,8 тысячи рублей) каждое.