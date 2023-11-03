В России могут упростить правила аренды снегоходов и квадроциклов
Подготовленная Минэкономразвитии дорожная карта развития туризма до 2025 года предлагает допустить к управлению квадроциклами и снегоходами обладателей водительских прав на мотоциклы, легковые и грузовые автомобили. Об этом пишет Quto.
Нововведение призвано снять часть преград в развитии туристической отрасли, разрешив брать в аренду квадроциклы и снегоходы людям, которые не имеют отдельного водительского удостоверения на управление этими видами транспорта.
Это позволит, в том числе и вывести такую аренду из «серой зоны», так как сейчас транспорт часто предоставляется всем желающим, несмотря на то, что для управления легким квадроциклом с объемом двигателя менее 50 см3 необходимы водительские права категории А1, а для езды на более мощной технике нужно получать удостоверение тракториста.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, включив в нее строительство всесезонных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
А вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минэкономразвития с инициативой внедрить по аналогии с «Пушкинской картой» карту «Прекрасная Россия» для молодых людей от 18 до 22 лет. С ней они смогут бесплатно совершать туристические поездки по стране.