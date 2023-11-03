Аналитики назвали самые популярные автомобили в России в октябре

В прошлом месяце Lada Granta вновь стала самым популярным легковым автомобилей в России. В октябре "бюджетник" разошелся в количестве 18 493 единиц.

На втором месте еще одна модель АвтоВАЗа - Lada Vesta (реализовано 6 981 машин). Самой продаваемой иномаркой вновь стал кроссовер Haval Jolion (6 270 штук), за которым расположились внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend (4 575 и 4 229 штук соответственно).

Далее идут Omoda C5 (3 780 штук), Chery Tiggo 4 Pro (3 712 штук), Chery Tiggo 7 Pro Max (3 708 штук), Geely Monjaro (3 477 штук), Geely Coolray (3 035 штук).

Аналитики агентства "Автостата" отмечают, что по итогам октября все представленные участники российского рынка имеют положительную динамику.

Напомним, российский авторынок в октябре продолжил обновлять постсанкционные максимумы - за прошлый месяц россияне приобрели 112,2 тысяч легковых автомобилей - это в 2,6 раза больше, чем годом ранее.