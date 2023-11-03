Появились новые подробности о кроссовере Wey для России

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на модель Wey — этот бренд принадлежит Great Wall Motor. Сертификат, который действует со 2 ноября 2023 года, выдан на кроссовер V71, также известный как 05, Coffee 01 и Mocha. Для России компания выбрала индекс 05, запуск продаж уже подтвержден официально.

© Wey

Еще летом этого года запуск бренда Wey на российском рынке подтвердили в «Хавейл Мотор Рус», позже появилась конкретика: первой моделью станет среднеразмерный гибридный кроссовер с ДВС и двумя электромоторами, которые суммарно развивают 295 лошадиных сил. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за пять секунд, а расход топлива на 100 километров составляет 7,7 литра.

Wey

Wey

Wey

Wey

Wey

Wey

В салоне у Wey 05 высокий центральный тоннель, «парящий» дисплей мультимедийной системы, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и панорамная крыша. Также обещаны проекционный дисплей с дополненной реальностью и сиденья с функциями вентиляции и массажа.

Старт продаж намечен на первый квартал 2024 года (январь-март).