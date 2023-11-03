Land Rover остались без запчастей, при ремонте используют контрафакт

Репутация автомобилей Land Rover как беспроблемных внедорожников практически никакая: все понимают, что, покупая машину этой марки, бонусом нужно оформить абонемент в сервис. К проблемам с надёжностью добавилась ещё одна: отсутствие оригинальных запчастей, в результате чего тысячи владельцев вынуждены в ожидании пользоваться каршерингом, общественным транспортом, такси или тренировать своё сердце, прогуливаясь пешком.

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В октябре количество автомобилей Land Rover в Великобритании с поломками достигло критической массы: у дилеров не хватало подменных авто и мест для того, чтобы припарковать клиентские авто, требующие ремонта.

По информации Autocar, Jaguar Land Rover распорядилась, разумеется, негласно, использовать при ремонте неоригинальные запчасти. Более того, есть информация, что один из топ-менеджеров автоконцерна предложил использовать при ремонте запчасти бывшие в употреблении. Однако официального подтверждения этого пока нет.

В компании признали проблему с отсутствием запчастей, назвав в качестве причины решение объединить 18 складов в один гигантский.