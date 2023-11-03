В России продают столетний Ford

В России выставили на продажу Ford T 1922 года выпуска, передает Quto.ru.

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Автомобиль оценивается в 7 млн рублей. Объявление размещено на площадке «Авито Авто».

В начале XX века Model T продавался за 825 долларов при среднем годовом доходе на уровне 574. Сегодня его продают за 75 000 долларов.

Продает данную модель владелец из Самарской области. В объявлении говорится, что пробег 101-летнего автомобиля составляет 68 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу ВАЗ-2109, который был выпущен в 1991 году. Соответствующее объявления появилось на Авто.ру. Автомобиль оценили в 4 млн рублей.