Рестайлинговый Cupra Tavascan для Китая тестируют в Германии

Относительно новый бренд Cupra является восходящей звездой в империи VW, демонстрируя большой скачок продаж в Европе, отодвигая на второй план породивший его бренд Seat и даже рассматривая возможность запуска в Северной Америке. Единственное место, куда он не пойдет и которое могло бы действительно изменить объемы его продаж, - это Китай, но то, что имя Cupra не привязано к Китаю, не означает, что его модели этого не делают.

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Ранее в этом году зарубежные СМИ сообщали, что VW планирует продавать кроссовер-купе Cupra Tavascan в Китае под новым суббрендом VW, и мы только что заметили испытания испанского электромобиля в Германии, прежде чем он отправится в Китай.

Начиная с передней части, на бампере больше краски в цвет кузова, чем на Tavascan под маркой Cupra, чье лицо почти полностью черное. Говоря о значках, вместо треугольного логотипа Cupra у этой машины круглые значки, и похоже, что мы почти можем различить логотип VW на том, что спереди. У электромобиля, направляющегося в Китай, также есть фары, отличные от Cupra, которые выглядят так, как будто они могут быть соединены световой полосой под капотом.

Нижний воздухозаборник в бампере новый, сплиттер по центру поднимается вверх, колеса другие, а также сзади появились новые фары и бамперы. К сожалению, этот набор изображений не дает нам возможности заглянуть внутрь, но мы надеемся, что яркая приборная панель с Y-образной конструкцией консоли и 15-дюймовым сенсорным экраном не была слишком смягчена.

Под капотом Tavascan для европейского рынка используется та же платформа MEB, базовая конфигурация двигателя и аккумулятора, что и у его собратьев VW ID, что означает батарею емкостью 77 кВтч и возможность выбора одного двигателя мощностью 282 л.с. или двух, обеспечивающий полный привод и мощность 335 л.с.