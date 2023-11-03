Роспотребнадзор добился запрета на продажу сигарет рядом с автошколой

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области выиграло иски к владельцам магазинов, продававших табачные изделия вблизи автошколы и других образовательных учреждений. Об этом сообщает региональное издание Зебра ТВ.

По данным издания, один из покупателей пожаловался на продажу табака в крупном супермаркете, расположенном в новостройке в 49 метрах от автошколы.

Российское законодательство запрещает продавать табачные изделия в радиусе ста метров от территории образовательных учреждений. Под ними понимаются те учреждения, на которые распространяется действие закона об образовании (273-ФЗ). Он, в частности, регулирует дополнительное и профессиональное обучение, включая курсы повышения квалификации и автошколы.

Зебра ТВ подчеркивает, что толкователи антитабачных законов отнесли автошколы к учреждениям, рядом с которыми нельзя продавать сигареты.