Автоэксперт назвал симптомы скорой поломки АКПП

Мастер-приемщик одного из столичных техцентров Сергей Шабунин рассказал о признаках выхода из строя коробки передач.

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По его словам, главное - толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать.

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Кроме того, при движении с определенной скоростью двигатель держит более высокие обороты, чем раньше.

Шабунин также отмечает, что запах гари от масла свидетельствует о том, что коробка скоро может выйти из строя.

"Некоторые мастера обращают внимание и на такой признак: при включении задней передачи и отпускании тормоза машина с исправной АКП немедленно начинает двигаться. Если после отпускания тормоза она стоит - это признак низкого давления масла", - цитирует Шабунина "Газета.ru".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в случае с АКПП профилактика обходится дешевле, чем ремонт и замена. Обеспечить работоспособность и долгий срок службы автоматической коробки передач можно, если регулярно менять рабочие жидкости, а перед поездкой в зимний период прогревать автомобиль и, таким образом, снижать избыточный износ подвижных компонентов коробки.

Еще важное условие долговременного "здоровья" автоматической коробки передач - культура вождения. Агрессивная езда на автомобиле, работа двигателя на высоких оборотах создают неблагоприятные условия для АКПП и приводят к повышенному износу ее фрикционных дисков.

Также "РГ" отмечала, что одна из распространенных проблем производителей - использование одной и той же трансмиссии на автомобилях разной мощности. Ради экономии автоконцерны, например, устанавливают одну коробку передач на модель мощностью 120, 170 и даже 200 лошадиных сил.