Автоэксперт назвал симптомы скорой поломки АКПП

Автоэксперт назвал пять симптомов скорой поломки коробки передач
Мастер-приемщик одного из столичных техцентров Сергей Шабунин рассказал о признаках выхода из строя коробки передач.
По его словам, главное - толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать.
Кроме того, при движении с определенной скоростью двигатель держит более высокие обороты, чем раньше.
Шабунин также отмечает, что запах гари от масла свидетельствует о том, что коробка скоро может выйти из строя.
"Некоторые мастера обращают внимание и на такой признак: при включении задней передачи и отпускании тормоза машина с исправной АКП немедленно начинает двигаться. Если после отпускания тормоза она стоит - это признак низкого давления масла", - цитирует Шабунина "Газета.ru".
Ранее "РГ" рассказывала о том, что в случае с АКПП профилактика обходится дешевле, чем ремонт и замена. Обеспечить работоспособность и долгий срок службы автоматической коробки передач можно, если регулярно менять рабочие жидкости, а перед поездкой в зимний период прогревать автомобиль и, таким образом, снижать избыточный износ подвижных компонентов коробки.
Еще важное условие долговременного "здоровья" автоматической коробки передач - культура вождения. Агрессивная езда на автомобиле, работа двигателя на высоких оборотах создают неблагоприятные условия для АКПП и приводят к повышенному износу ее фрикционных дисков.
Также "РГ" отмечала, что одна из распространенных проблем производителей - использование одной и той же трансмиссии на автомобилях разной мощности. Ради экономии автоконцерны, например, устанавливают одну коробку передач на модель мощностью 120, 170 и даже 200 лошадиных сил.
Даже если в теории "автомат" должен выдерживать максимальный уровень крутящего момента, абсолютно очевидно, что одна и та же коробка передач протянет вдвое больше с мотором 120 л.с. вместо 200. В этот же раздел можно отнести и перенос производства деталей в страны с более дешевой рабочей силой, а также экономия на материалах производства коробки. Например, американский "автомат" GM 6T30\40 заметно ухудшился, как только оказался на конвейере в Китае.