Кроссовер «Москвич 3» внезапно подешевел на 100 тысяч рублей

Отечественный кроссовер Москвич 3 стал доступнее на 100 тысяч рублей до 30 ноября.

Как пишет портал «Автоновости дня», акция касается базовой комплектации «Стандарт» «Москвича 3», где снижение цены позиционируется как «единовременная и разовая скидка от розничной цены на новый автомобиль». Предложение будет действовать с 1 по 30 ноября 2023 года. Однако производитель оставляет за собой право изменить сроки и условия программы.

Новая ценовая политика на кроссовер Москвич 3 выглядит следующим образом:

комплектация «Стандарт» с механической коробкой передач – теперь стоит 2 120 000 рублей; комплектация «Стандарт» с вариатором – теперь ценится в 2 185 000 рублей.