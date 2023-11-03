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Geely показала первый седан марки Zeekr

Полноценную премьеру четырехдверки могут провести уже через пару недель, на домашний рынок новинка должна выйти до конца текущего года.

Geely показала первый седан марки Zeekr
© Колеса.ру

Бренд Zeekr в портфеле компании Geely появился в 2021-м, он создан для дорогих «электричек». Первенцем стал большой лифтбек Zeekr 001, затем к нему присоединились минивэн Zeekr 009 и компактный паркетник Zeekr X. А скоро гамму пополнит седан: в Сеть выложили фирменные фото замаскированного тестового образца. Четырехдверка пока известна под заводским индексом CS1e.

По предварительным данным, седан Zeekr построен на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанную версию «тележки» SEA (на SEA, напомним, базируются все нынешние модели «зеленого» бренда). Как пишут китайские профильные медиа, у Zeekr CS1e будет 800-вольтовая электросистема, также модели обещан автопилот с тремя лидарами (на фото видно, что один из них установлен над лобовым стеклом). О моторах информации пока нет. Впрочем, скорее всего, седан получит полный привод, то есть будет иметь двухмоторную установку.

Внешность оформят в новом стиле, среди его особенностей – узкие фары и сделанные в виде узкой же полоски задние фонари, причем последняя линия протянется во всю ширину крышки багажника. Седану также достанутся безрамочные двери. Интерьер сам Zeekr еще не показал, но машины в камуфляже и раньше попадались шпионам: внутри будут типичные для марки отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Ожидается, что презентацию электроседана Zeekr CS1e проведут 17 ноября, в Китае продажи стартуют до конца года. Некоторые местные СМИ главным конкурентом грядущей модели называют BYD Seal, хотя на одной из фирменных картинок четырехдверка суббренда Geely запечатлена рядом с Tesla Model S.

Марка Zeekr уже выбралась за пределы Китая: в частности, ее модели можно заказать в Европе. А вот в России бренд официально не представлен, однако крупные дилеры давно наладили поставки «параллельных» премиальных электрокаров.

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