Автомобили Aurus могут получить китайский мотор от Tank 500

Компания Aurus может снизить стоимость своих машин за счёт китайского двигателя. По мнению издания «Русский автомобиль», премиальные отечественные модели могут получить шестицилиндровый агрегат, производство которого наладят на российском заводе Haval. Несмотря на то, что никаких официальных подтверждений данной версии нет, такой вариант потенциально возможен. В пользу этого предположения говорит недавняя поездка представителей автомоторного института НАМИ в Китай.

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Косвенным подтверждением такого развития событий является информация о возможной локализации производства шестицилиндровых двигателей E30Z на тульском заводе Haval. Данный мотор приводит в движение китайские внедорожники Tank 500, которые недавно официально появились в России. Предположительно этим же агрегатом могут оборудовать автомобили Aurus в модификациях для массового покупателя.

После будущего рестайлинга модели Aurus получат новую гибридную силовую установку последовательного типа. В данной системе мощность двигателя не играет определяющей роли. При этом использование серийного китайского мотора позволит существенно снизить стоимость премиальных автомобилей, а также частично решить вопрос с импортозамещением.

Если теория подтвердится, то вместе с китайским двигателем на тульском заводе могут запустить серийное производство внедорожников Tank 500.