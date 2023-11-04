Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрыли до февраля 2024 года

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает закрытие автомобильного грузе-пассажирского пункта пропуска "Ивангород" на Российско-эстонской границе до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данное решение было принято на период реконструкции. Исключением в данной ситуации является пешеходная часть погранпункта, которая останется открытой.

Подчеркивается, что Министерство иностранных дел РФ должно уведомить Эстонию о принятом решении. До этого первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что аналогом запрета на въезд в граничащие с РФ страны Евросоюза автомобилей с российскими регистрационными номерами является действующий в Чехии запрет на авиационные полеты из России.