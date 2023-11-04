В России выросли цены на шиномонтаж

В России наблюдается повышение цен на шиномонтаж. Средний чек за услуги шиномонтажа вырос на 14% и составил 2180 рублей. Об этом стало известно из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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«Средний чек на услуги шиномонтажа в России в октябре 2023 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2180 рублей», — передает данные аналитического ресурса «Газета.ру».

Отмечается, что владельцы легковых автомобилей также обращались к этой услуге на 19% чаще, чем годом ранее. В Москве и Московской области средний чек на смену резины вырос на 28% и составил 2620 рублей.