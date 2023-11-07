С 2024 года владельцы Audi смогут докупать больше опций «по воздуху»

Глава технического развития Audi говорит, что решение расширить программу подписки является ответом на спрос клиентов, а не получением денег. Когда компания BMW попыталась взимать с людей ежемесячную абонентскую плату за разблокировку подогрева сидений в своих автомобилях, она столкнулась с негативной реакцией. При этом есть возможность получить прибыль, поэтому автопроизводители все еще пытаются заставить работать модель подписки, и Audi хочет возглавить эту инициативу.

По словам руководителя технического развития Оливера Хоффмана, в следующем году бренд намерен ускорить свое развитие и внедрение услуг "по требованию". Пока что Audi предлагает только несколько функций подписки, но вот-вот сможет предложить гораздо больше. Прямо сейчас владельцы Audi могут подписаться на небольшое количество функций, таких как пакет Matrix LED, который выборочно затемняет дальний свет только в тех местах, где он может ослепить встречных водителей.

Срок обслуживания составляет один месяц, шесть месяцев, один год, три года или пожизненно. Каждый из них стоит все дороже, и клиенты должны выложить 2325 евро, чтобы получить эту функцию на всю жизнь. Хотя Хоффманн признал, что было время, когда компании думали, что функции подписки могут принести больше дохода, чем фактическая продажа новых автомобилей. Он настаивает на том, что решение об ускорении их разработки является ответом на потребительский спрос, а не получением денег. По его мнению, функции по требованию &mdash это способ для клиентов получить больше от своих автомобилей на протяжении всего срока службы. Более того, они не требуют от владельцев возвращаться в дилерский центр, им просто нужно использовать свое приложение, чтобы добавить функцию по мере необходимости.