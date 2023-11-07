Концепт Toyota IMV 0 поступит в производство как Hilux Champ

Концепт Toyota IMV 0 представляет собой будущую серийную модель, но новый отчет раскрывает больше информации о ней. Будущий пикап может получить фирменную табличку Hilux Champ и, как ожидается, поступит на рынки АСЕАН к 2025 году.

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Как сообщает Autocar India, Toyota Hilux Champ станет первой серийной моделью, основанной на IMV 0. Это будет отдельное предложение от следующего поколения Toyota Hilux, с более простым характером и оборудованием, позволяющим ему продаваться в более низком ценовом диапазоне.

Расширив линейку Hilux более доступной моделью, автопроизводитель надеется приобрести еще большую долю в сегментах грузовых автомобилей и легких коммерческих автомобилей на развивающихся рынках. Наблюдения за камуфляжным прототипом в Индонезии позволяют предположить, что серийный грузовик будет очень похож на концепт. Прототип имел одинарную кабину в сочетании с бортовой платформой и стальными платформами малого диаметра. Подобные упрощенные версии концептов IMV0 и Rangga были показаны на официальных рендерах Toyota. Они сохранили квадратную переднюю часть со стилем нового Land Cruiser, хотя и с большей дозой неокрашенной пластиковой отделки и более простыми галогенными фарами.