Ford показал новый Mustang для гонок NASCAR
Осенью 2022 года Ford представил новую генерацию купе и кабриолета Mustang, дебютировавшего в различных модификациях. Впоследствии было представлено сразу несколько вариантов для нескольких гоночных дисциплин, преимущественно кольцевых гонок. Самой горячей новинкой Ford Mustang для автоспорта стал флагманский спорткар Dark Horse в исполнении для американского турнира сток-каров NASCAR Cup Series. Он дебютирует 4 февраля 2024 года в рамках гонки Clash at the Coliseum.
Новая «Тёмная лошадка» под капотом имеет 5,0-литровый бензиновый V8 семейства Coyote, который выдаёт 500 лошадиных сил, что делает модель самым мощным заводским вариантом Ford Mustang для дорог общего пользования. Технически все автомобили главной гоночной серии США серьёзно унифицированы, поэтому инженеры Ford Performance в первую очередь работали над аэродинамикой автомобиля, облик которого создан по мотивам актуального поколения спорткара.
В NASCAR Cup Series гоночный Ford Mustang выступает с 2019 года — за это время машина выиграла титул в зачёте производителей в 2020 году и принесла чемпионство в личном зачёте Джои Логано в 2022 году, также модель выиграла несколько крупных гонок.
Среди них — дважды Daytona 500, по одному разу — Southern 500 и Brickyard 400, а также первую Clash at the Coliseum для автомобилей Next Gen. Новый Ford Mustang Dark Horse NASCAR Cup Series в гонках дебютирует 4 февраля 2024 года в рамках показательной гонки Clash at the Coliseum на территории Мемориального Колизея Лос-Анджелеса. Это последняя гоночная модификация спорткара, который теперь будет участвовать в гонках на шести континентах.