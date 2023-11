Ford показал новый Mustang для гонок NASCAR

Осенью 2022 года Ford представил новую генерацию купе и кабриолета Mustang, дебютировавшего в различных модификациях. Впоследствии было представлено сразу несколько вариантов для нескольких гоночных дисциплин, преимущественно кольцевых гонок. Самой горячей новинкой Ford Mustang для автоспорта стал флагманский спорткар Dark Horse в исполнении для американского турнира сток-каров NASCAR Cup Series. Он дебютирует 4 февраля 2024 года в рамках гонки Clash at the Coliseum.

Среди них — дважды Daytona 500, по одному разу — Southern 500 и Brickyard 400, а также первую Clash at the Coliseum для автомобилей Next Gen. Новый Ford Mustang Dark Horse NASCAR Cup Series в гонках дебютирует 4 февраля 2024 года в рамках показательной гонки Clash at the Coliseum на территории Мемориального Колизея Лос-Анджелеса. Это последняя гоночная модификация спорткара, который теперь будет участвовать в гонках на шести континентах.