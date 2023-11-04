Ford показал новый Mustang для гонок NASCAR

Осенью 2022 года Ford представил новую генерацию купе и кабриолета Mustang, дебютировавшего в различных модификациях. Впоследствии было представлено сразу несколько вариантов для нескольких гоночных дисциплин, преимущественно кольцевых гонок. Самой горячей новинкой Ford Mustang для автоспорта стал флагманский спорткар Dark Horse в исполнении для американского турнира сток-каров NASCAR Cup Series. Он дебютирует 4 февраля 2024 года в рамках гонки Clash at the Coliseum.

© Ford

Новая «Тёмная лошадка» под капотом имеет 5,0-литровый бензиновый V8 семейства Coyote, который выдаёт 500 лошадиных сил, что делает модель самым мощным заводским вариантом Ford Mustang для дорог общего пользования. Технически все автомобили главной гоночной серии США серьёзно унифицированы, поэтому инженеры Ford Performance в первую очередь работали над аэродинамикой автомобиля, облик которого создан по мотивам актуального поколения спорткара.

В NASCAR Cup Series гоночный Ford Mustang выступает с 2019 года — за это время машина выиграла титул в зачёте производителей в 2020 году и принесла чемпионство в личном зачёте Джои Логано в 2022 году, также модель выиграла несколько крупных гонок.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford