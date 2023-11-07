Водителей ждет штраф за отсутствие кнопки «ГЛОНАСС»

В феврале 2024 года будет отменен мораторий на обязательное оснащение ввозимых автомобилей в России системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для регистрации в ГИБДД, сообщает ИА DEITA.RU. Однако какие штрафы ждут водителей, рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Праймом».

Так, новое требование будет касаться грузового и пассажирского транспорта. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками, грозит штраф от 1 тысячи до 400 тысяч рублей, если они не установят соответствующий модуль. Ответственность за установку модуля лежит на лице, ввозящем автомобиль в Россию, будь то компания-посредник или физическое лицо.