Водителей ждет штраф за отсутствие кнопки «ГЛОНАСС»

В феврале 2024 года будет отменен мораторий на обязательное оснащение ввозимых автомобилей в России системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для регистрации в ГИБДД, сообщает ИА DEITA.RU. Однако какие штрафы ждут водителей, рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Праймом».
Так, новое требование будет касаться грузового и пассажирского транспорта. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками, грозит штраф от 1 тысячи до 400 тысяч рублей, если они не установят соответствующий модуль. Ответственность за установку модуля лежит на лице, ввозящем автомобиль в Россию, будь то компания-посредник или физическое лицо.
Для частных автомобилей административной ответственности за отсутствие системы «ГЛОНАСС» не предусмотрено, но с начала февраля могут возникнуть трудности при таможенном оформлении и, возможно, при техническом осмотре. Однако сотрудники ГИБДД не имеют полномочий для проверки наличия модуля, поэтому на практике водителей за отсутствие «тревожной кнопки» вряд ли накажут.