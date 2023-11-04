Названы сроки возобновления работы заводов Volkswagen и Peugeot под Калугой

Заводы Volkswagen и Peugeot возобновят работу в Калужской области в 2023 году
Власти Калужской области планируют возобновить работу бывших заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo, для производств уже определен вектор развития. Об этом в субботу, 4 ноября, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
— Для всех (заводов — прим. «ВМ») определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей, — сказал он.
Шапша добавил, что по заводу Volkswagen на текущий момент проходят переговоры. Власти Калужской области в скором времени определят, кто именно продолжит работу производства. Планируется, что первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, передает ТАСС.
О возобновлении работы завода Volvo в Калуге Владислав Шапша сообщал еще в конце сентября. Само предприятие открыли в январе 2009 года. Проектная мощность завода составляет 15 тысяч автомобилей в год.
Volvo еще в конце 2022 года рассматривал возможность продажи бизнеса в России. Как рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Кирилл Бревдо, вероятность ухода компании с российского рынка была очень высока.