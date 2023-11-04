Названы сроки возобновления работы заводов Volkswagen и Peugeot под Калугой

— Для всех (заводов — прим. «ВМ») определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей, — сказал он.