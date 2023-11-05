АвтоВАЗ рассказал, как купить Lada Vesta NG дешевле миллиона рублей. Пресс-служба российского автопроизводителя подтвердила: все новые Lada доступны для участников обновлённой госпрограммы льготного кредитования. Под действие инструмента поддержки автопрома попадают учителя, медработники, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Дисконт составляет до 20-25 процентов от розничной цены.

© Motor.ru

АвтоВАЗ подсчитал, что седан Lada Vesta NG в рамках госпрограммы можно приобрести за 991 920 рублей, базовая Granta обойдётся в 559 920 рублей, а за трёхдверную Niva Legend придётся заплатить всего 663 920 рублей. Нетрудно дополнить, что Niva Travel с учётом государственной субсидии будет стоить от 959 120 рублей.

Расчёты сделаны с учётом двадцатипроцентного дисконта, актуального по всей России. Максимальная скидка 25 процентов действует только на Дальнем Востоке. Обновлённая госпрограмма продлится до конца 2026 года. Для тех, кто не попадает под критерии Минпромторга, цены серьёзно повысились: с ноября АвтоВАЗ пересмотрел прайс-листы на всю линейку, кроме базовых комплектаций Granta, Vesta и Niva Legend.