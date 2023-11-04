МВД завершило расследование афер с поставками машин из Японии

МВД завершило расследование уголовного дела о поставках машин из Японии. Задержаны пять членов преступной группы. Об этом пишет «Российская газета».

В МВД уточнили, что с октября 2021-го по май 2022 года от действий группы пострадали 20 жителей разных регионов страны. Причиненный ущерб оценивается в 15 млн рублей. Суд арестовал имущество фигурантов дела на 16 млн рублей.

По данным следствия, в криминальной группе было не менее 30 человек. Вместе с тем, на скамью подсудимых сядут только пять человек, жители Находки Приморского края.

Мошенники размещали на порталах объявлений сообщения о поставках японских автомобилей в Россию, общались с потенциальными покупателями. Россиянам, желающим приобрести машину, жулики отправляли договора, счета. После получения денег прекращали общение с жертвами.

Через некоторое время потерпевшие начали обращаться в полицию. Оперативники вели работу по всей стране. Подозреваемые были задержаны в Сочи, Петербурге и Находке.

Организатору и еще восьми фигурантам удалось скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.

Напомним, что в 2022-2023 годах в России активизировались телефонные, сервисные, форумные и прочие мошенники. Они применяют различные схемы, как классические, так и новые, представляются работниками силовых ведомств и муниципальных служб.