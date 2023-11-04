Новак задумался над покупкой электромобиля.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что размышляет над покупкой электромобиля, поскольку в стране развивается инфраструктура. Такое признание чиновник сделал на выставке-форуме «Россия», сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что еще несколько лет назад его не интересовал электротранспорт. Но сейчас ситуация изменилась.

«Мне тоже уже электрический автомобиль интересен, потому что появилась зарядная инфраструктура, она расширяется», – сказал вице-премьер.

По его словам, власти реализуют программу по развитию зарядной инфраструктуры. Сейчас в РФ уже около 2,5 тысячи зарядных станций. Данная цифра не учитывает зарядки, которые стоят в общественных местах.

В планах правительства – 30 тысяч станций в ближайшие годы.