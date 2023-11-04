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Вице-премьер России Новак задумался над покупкой электромобиля.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что размышляет над покупкой электромобиля, поскольку в стране развивается инфраструктура. Такое признание чиновник сделал на выставке-форуме «Россия», сообщает РИА Новости.

Новак задумался над покупкой электромобиля.
© РИА Новости

Новак отметил, что еще несколько лет назад его не интересовал электротранспорт. Но сейчас ситуация изменилась.

«Мне тоже уже электрический автомобиль интересен, потому что появилась зарядная инфраструктура, она расширяется», – сказал вице-премьер.

По его словам, власти реализуют программу по развитию зарядной инфраструктуры. Сейчас в РФ уже около 2,5 тысячи зарядных станций. Данная цифра не учитывает зарядки, которые стоят в общественных местах.

В планах правительства – 30 тысяч станций в ближайшие годы.

Новак считает, что доля российских электромобилей продолжит расти, но машины с двигателем внутреннего сгорания пока останутся.

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