Юрист Соловьев: штраф за превышение средней скорости хотят вернуть в 2024 году

Существовавший в Российской Федерации с 2013 по 2021 годы штраф за превышение средней скорости могут вернуть в апреле 2024 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев .

По словам Соловьева, возвращение штрафа может совпасть со вступлением в силу нового КоАП. Ее рассмотрение пока что откладывается.

Ранее другой автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» подверг критике идею возвращения штрафа за среднюю скорость. Славнов предложил представить ситуацию, когда условный правонарушитель мчит по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке выпить кофе. Среднее время падает. И тогда, выходит, штраф ему выписывать не будут.