Россиян предупредили о резком подорожании новых автомобилей к концу года

Цены на новые машины в России могут резко вырасти. Об этом заявил "Ленте.ру" директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

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Среди причин подорожания он назвал повышение утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального Банка. По оценкам эксперта, цены на новые автомобили к концу года могут вырасти на 30%. Одновременно начнет увеличиваться и стоимость автомобилей с пробегом.

По мнению Солодовника, предпосылок для снижения стоимости машин в обоих сегментах на данный момент нет. Автоэксперт посоветовал не откладывать покупку автомобиля, если она запланирована в ближайшее время.

В начале ноября стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России. В Москве и области средний чек на смену резины увеличился на 28% и составил 2620 рублей.