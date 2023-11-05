Классический Rolls-Royce превратили в рестомод на американских агрегатах

Классический Rolls-Royce Silver Cloud II превратили в американский Paramount. Американское тюнинговое ателье Ringbrothers, которое сделало себе имя на доработке классических американских автомобилей, на выставке тюнинга SEMA Show в 2023 году представило довольно необычный по собственным меркам проект. В Лас-Вегасе дебютировал доработанный заокеанскими мастерами британский автомобиль — взяв за основу классический Rolls-Royce Silver Cloud II, его превратили в модель под названием Paramount. Визуально седан 1961 года практически ничем не выдаёт своей начинки.

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Кузов прошёл тщательную реставрацию и перекраску в цвет White as Fluff, а штатные диски уступили место кастомным 18-дюймовым колёсам с самовыравнивающимися центральными колпачками с эмблемой марки и шинами Falken Azenis. Но под кузовом скрыты весьма серьёзные доработки — рестомод построен на новом шасси от Roadster Shop.

Машина получила многорычажную подвеску сзади и койловеры Fox RS SV, а заводские тормоза уступили место производительным механизмам Baer, поскольку под капотом обосновался компрессорный 6,4-литровый V8 семейства LT4 на 640 лошадиных сил, который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Bowler Tru-Street и карбоновым карданным валом.

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers

Ringbrothers