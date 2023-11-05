BMW XM стал рекордсменом Пайкс-Пик даже после столкновения с деревом

Кроссовер BMW XM побил рекорд Пайкс-Пик даже после столкновения с деревом. Летом 2023 года в США состоялся 101-й в истории старт на гору Пайкс-Пик — одним из участников знаменитой гонки Pikes Peak International Hill Climb стал первый за более чем 40 лет самостоятельный проект BMW M. Кроссовер BMW XM во флагманском исполнении Label Red боролся за статус быстрейшего серийного автомобиля своего класса, но в итоге история восхождения из чисто спортивного проекта превратилась в драматичное действо с аварией и преодолением её последствий.

© Motor.ru

Исполнение Label Red с 745-сильной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и 196-сильного электродвигателя на старт вывел главный инструктор по вождению фирменной школы BMW Performance Мэтт Маллинз.

Первая попытка покорить легендарную трассу в рамках официальных состязаний завершилась аварией — вылет с дороги привёл к столкновению с деревом, после чего у машины оторвало переднее правое колесо. Каркас безопасности оказался не повреждён, поэтому автомобиль быстро восстановили и BMW воспользовалась программой Pikes Peak International Hill Climb, которая позволяет устанавливать официальное время трассы вне дня гонки.