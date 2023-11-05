Lexus показал три брутальных внедорожника для путешествий

Lexus показал три хардкорных вездехода для путешествий по бездорожью. Крупнейшая мировая выставка тюнинга SEMA Show в Лас-Вегасе стала местом премьеры трёх концепт-каров Lexus, подготовленных заводскими специалистами. Базовыми моделями для проектов стали новейший внедорожник Lexus GX и флагманская модель Lexus LX, на которых японский автопроизводитель продемонстрировал возможности по доработке своих автомобилей с помощью аксессуаров из своего официального каталога запчастей Lexus Associated Accessory Product (AAP).

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Lexus LX 600 Premium AAP адресован любителям отдыха на свежем воздухе, которые не готовы расставаться с комфортом. Особенностью стал цвет кузова Aquamarine, дополняют который матовая серая решётка радиатора, чёрный декор кузова и матово-серые 18-дюймовые колёса с 33-дюймовыми шинами Toyo Open Country A/T. Внедорожник получил маркизу Kammok Crosswing, которая обеспечивает защиту от солнца и дождя во время отдыха на свежем воздухе. Комплект походной кухни Yakima Exo OpenRange Deluxe установлен на сцепном устройстве с помощью платформы Yakima Exo SwingBase, а на крыше установлен багажник Prinsu с доской для серфинга Yakima SupDawg.

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Lexus GX представлен сразу в двух версиях. GX 460 Premium AAP предыдущего поколения выделяется матово-жёлтой окраской кузова Matte Yellow Saffron, серебристыми 18-дюймовыми колёсами с 34-дюймовыми шинами Toyo Open Country A/T. Днище автомобиля защищено пластинами от CBI Offroad. На крыше установлен багажник Prinsu, на котором закреплёны стойка для крепления гамака Kammok Outpost Overland и сам двухместный гамак Kammok Roo Double . В багажнике расположен 63-литровый багажник ARB с морозильной камерой, защитой Goose Gear и панелью Prinsu для размещения аксессуаров на боковом окне.

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus

Lexus