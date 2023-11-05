В США установили новый мировой рекорд для Lamborghini Huracan

В рамках соревнований Haltech World Cup Finals, который проходит в США на дрэг-стрипе «Мэриленд Интернэшнл Рейсвей», команда AMS Performance установила новый мировой рекорд для Lamborghini Huracan.

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Во время зачётного заезда пилот Джордан Мартин разогнал спорткар до 60 миль/час (97 км/ч) за 1,53 секунды, а дистанцию в четверть мили он преодолел за 7,05 секунды. Максимальная скорость составила 207,19 миль/час или 333,44 км/ч.

Отметим, что в феврале Мартин смог разогнать этот автомобиль лишь до 203 миль/час (326,69 км/ч). Таким образом за девять месяцев автомобилю удалось найти дополнительные семь км/ч.