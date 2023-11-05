Раскрыта внешность нового электровнедорожника BYD

Новый электровнедорожник BYD показали целиком до премьеры. В китайских соцсетях растиражировали скриншоты видеоролика, на которых перспективный SUV дочерней марки Fang Cheng Bao (FCB) запечатлен без камуфляжа. Внедорожник с индексом «3» окажется «чистым» электромобилем, отличится двухмоторной силовой установкой и батареей BYD. Новинка окажется компактнее, проще и дешевле Leopard 5, ожидаемая цена — 200-300 тысяч юаней (27-41 тысяча долларов).

© Motor.ru

Первенец премиум-бренда Fang Cheng Bao — внедорожник с индексом «5», который вот-вот выйдет на китайский рынок. Его соперником разработчики называют Mercedes-AMG G 63. Референт Fang Cheng Bao 3 пока не определён, но журналисты из Поднебесной говорят, что модель окажется чуть крупнее 4,45-метрового кроссовера BYD Yuan Plus.

Ключевое отличие «тройки» от «пятёрки» — силовая установка без бензинового двигателя-экстендера. Также вероятно, что более компактная модель окажется с несущим кузовом, хотя этот факт не подтверждён. Судя по слитым фотографиям, BYD сделал ставку на экстравагантный дизайн с рельефными колёсными арками, солидным пластиковым обвесом и мощным кофром запаски на пятой двери. За пределами асфальта Fang Cheng Bao 3 помогут небольшие свесы, крупные колёса и солидные ходы подвески.