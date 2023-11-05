Toyota показала очень необычный рестомод внедорожника Land Cruiser

Toyota превратила классический внедорожник Land Cruiser в рестомод Retro Cruiser. В 2023 году на выставке тюнинга SEMA Show в Лас-Вегасе Toyota решила отметить возвращение внедорожника Land Cruiser на американский рынок. Для этого японский автопроизводитель не стал строить новый проект, а вернул к жизни рестомод прошлых лет — марка восстановила The Retro Cruiser, созданный прославленным автогонщиком Родом Милленом. Проект 1999 года вытащили из запасников и отреставрировали. Оригинальный рестомод был создан для демонстрации новейших на тот момент технологий и наследия Land Cruiser.

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Взяв за основу Toyota FJ45 Land Cruiser 1967 года, специалисты Rod Millen Group скрестили требующий серьёзной реставрации автомобиль с Land Cruiser 100 и превратили его в The Retro Cruiser. Внедорожнику удлинили раму и существенно расширили кузов, который скрывает специально спроектированную для рестомода подвеску с огромным ходом на основе серийных узлов Land Cruiser 100.

Retro Cruiser получил эксклюзивные 17-дюймовые колёса с 35-дюймовыми внедорожными шинами General Tire и развитую защиту днища. Рестомод оснащён 230-сильным 4,7-литровым V8 с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, раздаточной коробкой и блокировками дифференциалов. Из технических доработок заявлена только выхлопная система Borla из нержавеющей стали.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota